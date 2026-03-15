به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ« رئیس‌جمهوری آمریکا بار دیگر مدعی شد که ایران خواستار توافق است.

وی که با شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» گفت‌وگو می‌کرد، افزود که هر توافقی با ایران باید «بسیار محکم و قاطع» باشد.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره شرایط یک توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ، گفت: «نمی‌خواهم آن را به شما بگویم».

وی با تکرار برخی ادعاها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای تهران، گفت که تعهد ایران به کنار گذاشتن کامل هرگونه «جاه‌طلبی هسته‌ای»، بخشی از چنین توافقی خواهد بود.

ترامپ افزود که به دنبال افزایش قیمت جهانی نفت، با چند کشور دیگر برای طرحی به‌منظور تأمین امنیت تنگه هرمز همکاری می‌کند.

وی گفت که هنوز مشخص نیست ایران مین‌هایی را در تنگه هرمز کار گذاشته است یا نه.

