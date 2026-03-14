افزایش ۲۵ درصدی قیمت بنزین در آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران

به گزارش ایلنا، روزنامه «وال‌استریت ژورنال» گزارش داد که قیمت بنزین در آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران و همزمان با رشد حدود ۴۰ درصدی قیمت جهانی نفت، حدود ۲۵ افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، میانگین قیمت بنزین در آمریکا از آغاز جنگ ۲۳.۵ درصد افزایش یافته و تا روز شنبه به حدود سه دلار و ۶۸ سنت برای هر گالن رسیده است.

به طور تاریخی، قیمت بنزین معمولاً با تأخیر نسبت به تغییرات قیمت نفت خام واکنش نشان می‌دهد؛ موضوعی که نشان می‌دهد احتمال ادامه افزایش قیمت‌ها در دوره پیش رو وجود دارد.

روزنامه «فایننشال تایمز» نیز به نقل از برآوردهای بانک «گلدمن ساکس» گزارش داد که جریان انتقال نفت از تنگه هرمز به حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

در همین زمینه، یک مقام ارشد ایرانی امروز -شنبه- به شبکه «سی‌ان‌ان» گفت ایران در حال بررسی اجازه عبور تعداد محدودی از نفتکش‌ها از تنگه هرمز است، مشروط بر اینکه معاملات نفتی با یوان چین انجام شود.

