خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آندری کلین:

جنگ علیه ایران غیرقانونی است

کد خبر : 1761951
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر روسیه در انگلیس تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به ایران را غیرقانونی دانست.

به گزارش ایلنا، «آندری کلین»، سفیر روسیه در انگلیس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران در میانه مذاکرات شروع شده و غیرقانونی است.

وی خواستار توقف جنگ علیه ایران شد و گفت: «ایران را مقصر جنگ می‌دانند در حالی که این کشور آغازگر جنگ نبوده است».

سفیر روسیه در انگلیس از آمادگی مسکو برای کمک به پایان دادن به جنگ علیه ایران خبر داد.وی همچنین اتهامات درباره ارائه  اطلاعات نظامیان آمریکایی به ایران از سوی روسیه را رد کرد و افزود: «این اتهامات قابل پذیرش نیست».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل