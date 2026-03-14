آندری کلین:
جنگ علیه ایران غیرقانونی است
کد خبر : 1761951
سفیر روسیه در انگلیس تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به ایران را غیرقانونی دانست.
به گزارش ایلنا، «آندری کلین»، سفیر روسیه در انگلیس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سیانبیسی اعلام کرد تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران در میانه مذاکرات شروع شده و غیرقانونی است.
وی خواستار توقف جنگ علیه ایران شد و گفت: «ایران را مقصر جنگ میدانند در حالی که این کشور آغازگر جنگ نبوده است».
سفیر روسیه در انگلیس از آمادگی مسکو برای کمک به پایان دادن به جنگ علیه ایران خبر داد.وی همچنین اتهامات درباره ارائه اطلاعات نظامیان آمریکایی به ایران از سوی روسیه را رد کرد و افزود: «این اتهامات قابل پذیرش نیست».