سفارت آمریکا در بغداد هدف قرار گرفت
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که حملهای سفارت آمریکا در بغداد را هدف قرار داده است و ستونهای دود از داخل ساختمان سفارت در بغداد به هوا برخاسته است.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که حملهای سفارت آمریکا در بغداد را هدف قرار داده است و ستونهای دود از داخل ساختمان سفارت در بغداد به هوا برخاسته است.
در شبکههای اجتماعی نیز ویدئویی منتشر شده که دود برخاسته از سفارت پس از هدف قرار گرفتن آن را نشان میدهد.
دو مقام عراقی نیز اعلام کردند که یک موشک به محل فرود بالگردها در سفارت آمریکا در بغداد اصابت کرده است.
مجتمع بزرگ سفارت آمریکا در بغداد که یکی از بزرگترین تأسیسات دیپلماتیک ایالات متحده در جهان به شمار میرود، پیشتر نیز بارها با موشک و پهپاد از سوی گروههای مقاومت هدف قرار گرفته بود.