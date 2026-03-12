حملات موشکی همزمان ایران و لبنان؛ آژیر خطر در تلآویو و حیفا به صدا درآمد
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، رسانههای رژیم صهیونیستی بامداد امروز -پنجشنبه- از حملات موشکی همزمان از ایران و لبنان به اراضی اشغالی خبر دادند.
به گزارش این منابع، سامانههای هشدار در تلآویو، حیفا و مناطق اطراف آنها فعال شده و صدای انفجارهای شدید در منطقه حیفا شنیده شده است.
در همین حال، گزارشهایی از اصابت یک موشک به منطقه حیفا منتشر شده و رسانههای اسرائیلی همچنین از اصابت مستقیم یک موشک در شهر هرتسلیا در مرکز اراضی اشغالی خبر دادهاند.
بنا بر اعلام رسانههای عبری، برخی از موشکهای شلیکشده از لبنان در منطقه «زخرون یعقوب» در جنوب حیفا فرود آمدهاند.