اعزام کارشناسان دفاع هوایی اوکراین به قطر، عربستان و امارات

به گزارش ایلنا، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که کی‌یف کارشناسانی در حوزه دفاع هوایی را به قطر، عربستان سعودی و امارات فرستاده است.

زلنسکی در جریان جلسه پرسش و پاسخ، بدون اشاره به جزئیات بیشتر، افزود که کارشناسان اوکراینی همچنین در یک پایگاه نظامی آمریکایی در اردن مستقر خواهند شد،

رئیس‌جمهوری اوکراین پیش‌تر گفته بود که بنا به درخواست آمریکا، کارشناسان مقابله با پهپادها به کشورهای خاورمیانه اعزام می‌شوند، اما تعداد دقیق و مکان‌های استقرار آنها مشخص نشده است.

به گزارش رویترز، کارشناسان اوکراینی در روزهای آینده فعالیت خود را در پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه آغاز خواهند کرد.

وب‌سایت «اینفو بریکس» نیز پیش‌تر گزارش داده بود که زلنسکی به دنبال تأمین منابع جدید مالی و نظامی است و اعزام کارشناسان اوکراینی به خاورمیانه می‌تواند یکی از مسیرهای جذب حمایت مالی از کشورهای حوزه خلیج فارس باشد.

با این حال، این منبع در کارایی کارشناسان اوکراینی در مقابله با پهپادها در منطقه خاورمیانه تردید کرده و یادآور شد که همچنان ارتش روسیه بر آسمان اوکراین تسلط دارد.

