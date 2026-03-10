به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیروز تلاش کرد تصویر پیروزی آمریکا در برابر ایران را به نمایش بگذارد، اما در عمل هنوز هیچ دستاوردی ملموس حاصل نشده است. هدف اصلی آمریکا، یعنی تغییر رژیم ایران، همچنان محقق نشده و به نظر می‌رسد ترامپ با این روایت می‌خواهد زمینه را برای اعلام پایان حملات آماده کند، مشابه همان روشی که چند ماه پیش جنگ یمن را خاتمه داد. او در کنفرانس خبری خود در فلوریدا نیز تأکید کرد: «جنگ نزدیک به پایان است.»

ترامپ مدعی شد: «ما ایران را کاملاً نابود کرده‌ایم و تا رسیدن به شکست کامل آن دست از کار نخواهیم کشید.» او افزود: «توانمندی‌های موشکی و پهپادی ایران کاملاً در حال نابودی هستند.. ما تاکنون پیروزی‌های زیادی به دست آورده‌ایم با این حال، پیروزی‌های کافی نداشته‌ایم.» او ادعا کرد: «ایران زمانی کشوری قدرتمند محسوب می‌شد، اما ما آن را کاملاً شکست داده‌ایم. نیروهای آمریکایی حدود ۸۰٪ از پایگاه‌ها و سکوی پرتاب موشک‌های ایران را نابود کرده‌اند.» ترامپ در عین حال اشاره کرد: «ما یک اقدام کوچک برای از بین بردن برخی شرارت‌ها انجام دادیم.» ترامپ همچنین اعلام کرد: «عملیات نظامی علیه ایران کوتاه‌مدت خواهد بود». او در پاسخ به این سوال که آیا پس از یک هفته پایان می‌یابد، گفت: «نه. اما خیلی زود و واقعاً خیلی نزدیک است.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تازه‌ترین مصاحبه‌های خود از پاسخ صریح درباره نحوه مواجهه با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی ایران، خودداری کرد. وی در گفت‌وگو با روزنامه «نیویورک پست» در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای در این زمینه دارد، تنها گفت: «نمی‌گویم. اما از او راضی نیستم.» ترامپ در ادامه مدعی شد که نمی‌داند آیا تصمیم به انتصاب( آیت الله) مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر ایران ادامه خواهد یافت یا خیر، اما تأکید کرد: «ایرانی‌ها اشتباه کردند.» در مصاحبه‌ای دیگر با شبکه آمریکایی «CBS»، ترامپ از برنامه‌ریزی برای جایگزینی خامنه‌ای سخن گفت و مدعی شد: «ما بسیار جلوتر از جدول زمانی اولیه جنگ هستیم که چهار تا پنج هفته برآورد شده بود… جنگ ایران تا حد زیادی به پایان رسیده است.» روزنامه «وال استریت ژورنال» نیز به نقل از منابع آمریکایی نوشت که ترامپ به دستیارانش اعلام کرده در صورت عدم اطاعت مجتبی خامنه‌ای از خواسته‌های واشنگتن، از ترور وی حمایت خواهد کرد.

تهران توقف آتش‌بس را منوط به عدم ادامه تجاوز می‌داند

با این حال، رئیس‌جمهور آمریکا پس از ده روز جنگ نتوانسته هیچ مدرکی ارائه دهد که نشان دهد ایالات متحده در دستیابی به اهداف خود پیشرفت کرده است، به ویژه در شرایطی که اختلافات درباره این تجاوز در حال گسترش است. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، تلاش کرد موضع کشورش را از حملات آمریکا به ایران جدا کند و تأکید کرد: «فرانسه بخشی از حمله به ایران نیست.» با این حال، وی همزمان از استقرار دو ناو بالگردبر و چند ناوچه در خاورمیانه خبر داد و گفت این تجهیزات «برای انجام مأموریتی چندجانبه به منظور تأمین امنیت تردد در تنگه هرمز، هرگاه شرایط اجازه دهد»، به منطقه اعزام شده‌اند.

کرملین نیز از تماس تلفنی ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، درباره ایران خبر داد و گفت: «تماس سازنده و صریح بود و یک ساعت طول کشید. پوتین چند پیشنهاد برای پایان سریع بحران ایران به ترامپ ارائه کرد.»

درباره امکان آتش‌بس میز مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، تأکید کرد: «شرط اول ما برای توقف آتش‌بس، عدم ادامه تجاوز است». او افزود: «چند کشور از جمله چین، روسیه و فرانسه با ما درباره آتش‌بس تماس گرفته‌اند.»

