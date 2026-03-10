پسکوف:
پیشنهاد پوتین برای میانجیگری همچنان روی میز است
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کرملین اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه گزینههای مختلفی را برای میانجیگری و کاهش تنشها در جنگ ارائه کرده است.
«دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، در گفتوگو با خبرنگاران از ارائه جزئیات «ملاحظاتی» که پوتین پیشتر در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود مطرح کرد، خودداری کرد، اما گفت که این پیشنهادها هنوز روی میز است.
پسکوف گفت روسیه آماده است تا هر کمکی که میتواند برای کاهش تنشها در خاورمیانه ارائه دهد.