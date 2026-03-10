استقرار سامانه دفاع هوایی پاتریوت ایالات متحده در جنوب شرقی ترکیه

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ترکیه ‌اعلام کرد که یک سامانه دفاع هوایی پاتریوت ایالات متحده در جنوب شرقی این کشور، نزدیک یک پایگاه راداری ناتو، مستقر کرده است.

این اقدام به عنوان بخشی از اقدامات این اتحاد برای تقویت دفاع هوایی در مواجهه با تهدیدات موشکی ناشی از جنگ ایران، صورت گرفته است.

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد: «علاوه بر اقداماتی که ما در سطح ملی انجام می‌دهیم، اقدامات دفاع هوایی و موشکی ناتو نیز افزایش یافته است. در این چارچوب، یک سامانه پاتریوت در مالاتیا مستقر می‌شود تا به دفاع از حریم هوایی ما کمک کند.»

این وزارتخانه افزود که ترکیه به ارزیابی تحولات منطقه‌ای و همکاری با متحدان ناتو ادامه خواهد داد.

