خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقرار سامانه دفاع هوایی پاتریوت ایالات متحده در جنوب شرقی ترکیه
کد خبر : 1760688
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیه ‌اعلام کرد که یک سامانه دفاع هوایی پاتریوت ایالات متحده در جنوب شرقی این کشور، نزدیک یک پایگاه راداری ناتو، مستقر کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ترکیه ‌اعلام کرد که یک سامانه دفاع هوایی پاتریوت ایالات متحده در جنوب شرقی این کشور، نزدیک یک پایگاه راداری ناتو، مستقر کرده است.

این اقدام به عنوان بخشی از اقدامات این اتحاد برای تقویت دفاع هوایی در مواجهه با تهدیدات موشکی ناشی از جنگ ایران، صورت گرفته است.

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد: «علاوه بر اقداماتی که ما در سطح ملی انجام می‌دهیم، اقدامات دفاع هوایی و موشکی ناتو نیز افزایش یافته است. در این چارچوب، یک سامانه پاتریوت در مالاتیا مستقر می‌شود تا به دفاع از حریم هوایی ما کمک کند.»

این وزارتخانه افزود که ترکیه به ارزیابی تحولات منطقه‌ای و همکاری با متحدان ناتو ادامه خواهد داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل