نیویورک تایمز گزارش داد:

حمله به دبستان شجره طیبه در میناب احتمالا با یک موشک کروز آمریکایی انجام شد
به گزارش ایلنا به نقلاز نووستی، نیویورک تایمز با استناد به تحلیل داده‌های موجود گزارش داد که نشانه‌هایی از یک موشک کروز آمریکایی بر روی قطعاتی از پرتابه‌ای که گمان می‌رود به مدرسه‌ای در ایران اصابت کرده باشد، یافت شده است.

در گزارش این روزنامه آمده است: «طبق تحلیلی از نیویورک تایمز، بقایای موشکی که گمان می‌رود از محل حملات مرگبار ۲۸ فوریه به یک پایگاه دریایی و یک مدرسه ابتدایی در جنوب ایران باشد، نشانه‌هایی مطابق با یک موشک کروز آمریکایی دارد.»

ای‌بی‌سی نیوز پیش از این با استناد به کارشناسانی که فیلم حمله را بررسی کرده بودند، گزارش داد، حمله به یک مدرسه دخترانه در ایران ممکن است توسط یک موشک کروز تاماهاک آمریکایی انجام شده باشد.

 

