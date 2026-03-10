تایوان :
با تایپه در مورد انتقال سلاح به خاورمیانه تماسی صورت نگرفته است
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «ولینگتون کو»، وزیر دفاع تایوان، گفت که ایالات متحده پس از اعلام کره جنوبی مبنی بر مذاکره در مورد احتمال استقرار مجدد برخی از سامانههای موشکی پاتریوت آمریکایی، با تایپه در مورد انتقال سلاح به خاورمیانه تماسی نگرفته است.
وزیر امور خارجه کره جنوبی، روز جمعه گفت که ارتشهای ایالات متحده و کره جنوبی در حال بررسی احتمال استقرار مجدد برخی از سامانههای دفاع موشکی پاتریوت آمریکایی در کره جنوبی برای استفاده در جنگ با ایران هستند.
کو در گفتوگو با خبرنگاران در پارلمان گفت که هرگونه استقرار مجدد سلاحهای ساخت آمریکا در تایوان تنها در صورت درخواست ایالات متحده انجام خواهد شد.