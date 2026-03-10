انتقاد کره شمالی از رزمایشهای نظامی مشترک واشنگتن و سئول
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «کیم یو جونگ»، خواهر رهبر کره شمالی، با انتقاد از رزمایشهای نظامی مشترک بین واشنگتن و سئول، هشدار داد که نمایش قدرت در نزدیکی مرزهای کشورش میتواند به «عواقب وخیم غیرقابل تصوری» منجر شود.
کیم، یکی از مدیران کمیته مرکزی حزب حاکم کارگران، در بیانیهای که توسط خبرگزاری مرکزی کره منتشر شد، توضیح داد که رزمایشهای ۱۱ روزه «سپر آزادی» در برههای بحرانی برگزار میشوند، زمانی که جهان شاهد فروپاشی سریع سیستم امنیت بینالمللی و وقوع جنگ در چندین منطقه به دلیل آنچه او «اقدامات بیملاحظه نیروهای بینالمللی سرکش» توصیف کرد، است.
وی استدلال کرد که این رزمایشها بار دیگر «خصومت ریشهدار» در سیاستهای واشنگتن و سئول نسبت به پیونگ یانگ را آشکار میکند و آنها را «تمرین جنگی تحریکآمیز و تهاجمی» توصیف کرد که طی آن رویارویی با رژیم کره شمالی برنامهریزی میشود.