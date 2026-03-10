به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس‌جمهور کره جنوبی پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اعزام سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت آمریکا به درگیری‌های خاورمیانه، گفت که کره جنوبی نمی‌تواند مانع از استقرار مجدد برخی از سلاح‌های مستقر در این کشور توسط واشنگتن شود.

گزارش‌ها در مورد جابجایی دارایی‌های کلیدی نظامی ایالات متحده، نگرانی‌هایی را در آسیا در مورد شکاف‌های احتمالی در دفاع منطقه‌ای ایجاد کرده است.

رئیس دولت کره جنوبی در جلسه کابینه گفت: «به نظر می‌رسد که اخیراً در مورد انتقال برخی از سلاح‌ها، مانند توپخانه‌ها و سلاح‌های دفاع هوایی، توسط نیروهای آمریکایی در کره به خارج از کشور، جنجال‌هایی وجود دارد.»

وی خاطرنشان کرد که اگرچه سئول مخالفت خود را ابراز کرده است، اما در موقعیتی نیست که درخواستی داشته باشد.

انتهای پیام/