به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که نیروهای این گروه طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۷ عملیات علیه پایگاه‌های دشمن آمریکایی در عراق و منطقه انجام داده‌اند که در آن از ده‌ها پهپاد و موشک استفاده شده است.

مقاومت اسلامی عراق در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره محل دقیق این عملیات‌ها یا میزان خسارات احتمالی منتشر نکرده است.

