مقاومت اسلامی عراق از اجرای ۳۷ عملیات علیه پایگاههای آمریکا خبر داد
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که نیروهای این گروه طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۷ عملیات علیه پایگاههای دشمن آمریکایی در عراق و منطقه انجام دادهاند که در آن از دهها پهپاد و موشک استفاده شده است.
مقاومت اسلامی عراق در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره محل دقیق این عملیاتها یا میزان خسارات احتمالی منتشر نکرده است.