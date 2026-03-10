مقاومت اسلامی عراق از اجرای ۳۷ عملیات علیه پایگاه‌های آمریکا خبر داد

مقاومت اسلامی عراق از اجرای ۳۷ عملیات علیه پایگاه‌های آمریکا خبر داد
مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که نیروهای این گروه طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۷ عملیات علیه پایگاه‌های دشمن آمریکایی در عراق و منطقه انجام داده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که نیروهای این گروه طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۷ عملیات علیه پایگاه‌های دشمن آمریکایی در عراق و منطقه انجام داده‌اند که در آن از ده‌ها پهپاد و موشک استفاده شده است.

مقاومت اسلامی عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای این گروه طی بیست‌وچهار ساعت گذشته مجموعه‌ای از عملیات‌های نظامی را علیه پایگاه‌های دشمن در عراق و سایر کشورهای منطقه انجام داده‌اند.

در این بیانیه آمده است که مجاهدان مقاومت اسلامی در عراق در مجموع ۳۷ عملیات را اجرا کرده‌اند و در جریان این حملات از ده‌ها فروند پهپاد و همچنین موشک برای هدف قرار دادن پایگاه‌های دشمن استفاده شده است.

مقاومت اسلامی عراق در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره محل دقیق این عملیات‌ها یا میزان خسارات احتمالی منتشر نکرده است.

