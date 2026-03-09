چین: انتخاب رهبر ایران بر اساس قانون اساسی صورت گرفته است

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ چین به انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد.

وزارت امور خارجه چین در اولین واکنش به انتخاب «آیت الله مجتبی خامنه‌ای» به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این امر براساس قانون اساسی این کشور صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت خارجه چین در این رابطه گفت: «انتخاب رهبر در ایران یک تصمیم داخلی است که مطابق با قانون اساسی آن اتخاذ شده است.»

وزارت خارجه چین ضمن حمایت از انتخاب رهبر جدید ایران خطاب به آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد که پکن با هرگونه هدف‌قراردادن رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی جدید در ایران مخالف است.

