به گزارش ایلنا، در پی تشدید بحران در خاورمیانه و بسته شدن بخش‌هایی از حریم هوایی منطقه، دست‌کم ۱۰۰ پرواز بین‌المللی در فرودگاه‌های دهلی و بمبئی هند لغو شد. موضوعی که موجب اختلال در برنامه پروازها و نگرانی شرکت‌های هواپیمایی این کشور از تداوم تاثیر درگیری‌ها بر مسیرهای هوایی شده است

اکونومیک تایمز امروز-یکشنبه- گزارش داد که مقام‌های فرودگاهی اعلام کردند که در فرودگاه بمبئی ۳۵ پرواز خروجی و ۳۶ پرواز ورودی لغو شده و در فرودگاه دهلی نیز ۲۲ پرواز خروجی و ۱۷ پرواز ورودی انجام نشده است.

شرکت بهره‌بردار فرودگاه دهلی در پیامی در پلتفرم ایکس اعلام کرد که به دلیل شرایط کنونی در خاورمیانه، ممکن است برخی پروازهای بین‌المللی به مقصد غرب با تاخیر یا تغییر در برنامه مواجه شوند.

تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران و واکنش گسترده تهران به این حملات، تاثیر چشمگیری بر عملیات پروازی داشته است، چراکه بخش‌هایی از حریم هوایی خاورمیانه بسته شده‌اند.

بسیاری از خطوط هوایی اکنون تنها شمار محدودی از پروازهای خود را انجام می‌دهند.

