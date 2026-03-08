ادعای آکسیوس: آمریکا و رژیم صهیونیستی ایده تصرف ذخایر اورانیوم با خلوص بالای ایران را بررسی میکنند
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آکسیوس به نقل از منابع آگاه و مقامات رسمی مدعی شد که آمریکا و رژیم صهیونیستی اعزام نیروهای ویژه به ایران برای تصرف ذخایر اورانیوم با خلوص بالای این کشور را در مراحل بعدی جنگ بررسی میکنند.
این پایگاه خبری به نقل از چهار منبع مطلع مدعی شده است آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره اعزام نیروهای ویژه برای تصرف ذخایر اورانیوم با خلوص بالای ایران در مراحل بعدی جنگ گفتوگو کردهاند.
ذخایر اورانیوم با خلوص بالای ایران در ژوئن گذشته به دلیل هدف قرار گرفتن تاسیسات غنیسازی ایران در نطنز، اصفهان و فردو با حملات متجاوزانه آمریکا زیر آوار مدفون شدند.