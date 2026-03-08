عفو بین‌الملل دستورات تخلیه جمعی در لبنان توسط اسرائیل را غیرقانونی دانست

عفو بین‌الملل دستورات تخلیه جمعی صادر شده توسط رژیم صهیونیستی در لبنان را محکوم کرد و آن‌ها را غیرقانونی دانست.

به گزارش ایلنا، «کریستن بکرلی»، معاون مدیر دفتر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل، گفت که غیرنظامیان در لبنان بار دیگر با دستورات ارتش رژیم صهیونیستی مجبور به فرار می‌شوند. این دستورات منجر به آوارگی صدها هزار نفر و عمیق شدن بحران انسانی جدید برای ساکنان شده است.

بر اساس گزارش‌ها عفو بین‌الملل تاکید کرد دستورات تخلیه جمعی ارتش رژیم صهیونیستی این حق را نمی‌دهد که با مناطق مذکور به عنوان اهداف مجاز برخورد کند و تعدات انسانی را زیرپا بگذارد. استفاده مکرر از این دستورات و تخریب گسترده املاک غیرنظامی در شهرک‌های مرزی لبنان ممکن است نشان قصد مخفی اسرائیل برای کوچاندن اجباری غیرنظامیان باشد.

عفو بین‌الملل خواهان تحقیقات درباره تمام حملات غیرقانونی به عنوان جنایت‌های جنگی شد و از طرف‌های درگیر خواست به قوانین بین‌المللی و حمایت از غیرنظامیان پایبند باشند.

