به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، وزیر خارجه استرالیا بیان کرد که دولت این کشور درحال بررسی ارائه حمایت نظامی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است اما در پیاده‌سازی نیروی نظامی شرکت نخواهد کرد.

دولت کانبرا تایید کرد از زمان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ۹ پرواز از منطقه در این کشور فرود آمده‌ است و سه پرواز دیگر نیز امروز به زمین خواهد نشست.

این مقام استرالیایی به خبرنگاران شبکه ای‌بی‌سی استرالیا گفت که از دولت این کشور درخواست شده که به کشورهای منطقه در برابر موشک‌های ایران کمک کند.

