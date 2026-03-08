به گزارش ایلنا، رسانه رسمی مقاومت اسلامی لبنان بامداد امروز -یکشنبه- گزارش داد که رزمندگان حزب‌الله با شلیک موشک به پادگان برانیت (مقر فرماندهی لشکر ۹۱ اسرائیل) پاسخ حملات اخیر دشمن را دادند.



مبارزان مقاومت اسلامی لبنان همچنین با نیروها و تجهیزات رژیم صهیونیستی که قصد پیشروی از مرز لبنان به سوی شهر «عیترون» از سمت جنگل را داشتند، درگیر شدند و با استفاده از سلاح‌های سبک و متوسط، خسارات مستقیم به آنها وارد کردند.



همچنین، مبارزان حزب‌الله در چارچوب هشدار پیشین خود به شهر نهاریا در شمال فلسطین اشغالی، در ساعت ۰۱:۳۰ بامداد به این شهر حمله موشکی کردند. از ساعت ۰۳:۰۰ نیز درگیری‌ها برای مقابله با تلاش‌های پیشروی اسرائیل به سوی شهر عیترون ادامه یافت و نیروهای مقاومت با شلیک موشک و سلاح‌های سبک، تحرکات دشمن را مهار کردند.



در جریان این عملیات، مبارزان مقاومت اسلامی موفق شدند تجمع نیروهای صهیونیست در منطقه «المالکیه» و تجمع خودروهای نظامی در تپه «القبع» در نزدیکی شهرک «مرکبا» را با شلیک موشک هدف قرار دهند.



مقاومت اسلامی لبنان همچنین تاکید کرد که این پاسخ‌ها در چارچوب دفاع از لبنان و مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت و عملیات‌ها تا پایان خنثی شدن تهدیدات دشمن ادامه می‌یابد.



حزب‌الله لبنان طی روز شنبه نیز ۳۳ عملیات علیه مواضع رژیم صهیونیستی انجام داده بود.

