السیسی: مصر درصدد میانجیگری برای توقف جنگ است
رئیسجمهور مصر گفت این کشور در حال تلاش برای میانجیگری به منظور متوقف کردن جنگ در خاورمیانه است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «عبدالفتاح السیسی»، رئیسجمهور مصر تأکید کرد این کشور همواره تلاش کرده است از تشدید تنشها در منطقه جلوگیری کند، زیرا بهخوبی آگاه است که جنگها چیزی جز ویرانی، خرابی و آسیب به منافع و توانمندیهای ملتها به همراه ندارند.
وبسایت ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که السیسی در مراسم افطار با حضور نخستوزیر و فرماندهان ارتش مصر که در دانشکده نظامی مصر برگزار شد گفت که مصر همچنان با میانجیگریهای صادقانه و مسئولانه برای توقف جنگ تلاش میکند و هشدار داد که ادامه این جنگ هزینههای سنگین و پیامدهای خطرناکی در پی خواهد داشت.
رئیسجمهور مصر تأکید کرد، جنگ در اصل نتیجه خطا در محاسبات و برآوردها است.
وی افزود که مصر در سالهای گذشته با شرایط دشوار و چالشهای فراوانی روبهرو بوده و همچنین با کارزارهای تخریبی و اتهامزنی مواجه شده است، اما با همه این موارد با «صبر جمیل» در برابر سرزنشها و توطئهها برخورد کرده است.