به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،‌ «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، تأکید کرد که عدم واکنش غرب به شهادت دختران در مدرسه‌ای در ایران وحشتناک است.

زاخارووا به خبرگزاری نووستی گفت: «وحشتناکی این وضعیت در خودِ تجاوز، تعداد زیاد قربانیان در روزهای اول و عدم پاسخ مناسب از سوی کسانی که مردم بی‌گناه را می‌کشند، نهفته است.»

وی خاطرنشان کرد که در گفتمان جهان غرب، به جای کلمات همدردی و تسلی، خصومت غالب است.

زاخارووا افزود: «حتی یک کلمه هم برای ابراز همدردی با بستگان وجود نداشت. این وحشتناک است.»

