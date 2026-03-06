پاسخ موشکی و پهپادی ایران؛ حضور رهبران بحرین و امارات در میان مردم برای مدیریت بحران

به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، خلف الحبتور، میلیاردر و فعال اقتصادی اماراتی، وضعیت کنونی کشورهای خلیج‌فارس تحت حملات موشکی و پهپادی ایران و تأثیر استراتژی فشار تهران در جنگ فعلی را تشریح کرد. الحبتور با انتقاد مستقیم از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پستی پرسید: «چه کسی به شما اجازه داد منطقه ما را درگیر جنگ با ایران کنید؟ بر چه اساسی این تصمیم خطرناک اتخاذ شد؟»

وی افزود: «آیا پیش از کشیدن ماشه، پیامدهای جانبی را محاسبه کردید؟ آیا فکر کردید که نخستین کسانی که آسیب می‌بینند، کشورهای منطقه هستند؟» الحبتور همچنین پرسید که آیا این تصمیم صرفاً اراده آمریکاست یا تحت فشار نتانیاهو و کابینه‌اش اتخاذ شده است.

بر اساس داده‌ها، امارات بیشترین آسیب را از حملات ایران متحمل شده و رهبران آن برای آرام کردن مردم و ادامه روند زندگی عادی، به صحنه آمدند.

شیخ محمد بن زاید، رئیس امارات، به همراه شیخ حمدان بن محمد، ولیعهد دبی و وزیر دفاع امارات، از «دبی مال» بازدید کرد. دفتر دولت دبی در حساب رسمی خود در «ایکس» نوشت: «نگران نباشید، امارات امن و مطمئن است و رهبرانش در کنار مردم حضور دارند.»

بحرین نیز از حملات ایران آسیب دیده و شیخ سلمان بن حمد، ولیعهد و رئیس شورای وزیران، برای اطمینان بخشی به مردم در یکی از بازارها حضور یافت.

در عربستان سعودی، کمترین آسیب‌ها ثبت شد و جلسات دولت به صورت ویدئوکنفرانس و از راه دور با ریاست محمد بن سلمان برگزار شد. شورای وزیران عربستان سعودی، ضمن اعلام حمایت کامل از کشورهایی که تحت حملات ایران قرار دارند، از آمادگی برای کمک به آنها در اتخاذ اقدامات لازم خبر داد. همچنین شیخ صالح الفوزان، مفتی اعظم عربستان، پیامی تصویری به نیروهای مستقر در مرزها ارسال کرد.

قطر تحت رهبری تمیم بن حمد، مرکز عملیات هوایی را بازدید کرد و دستور افزایش سطح آمادگی نظامی برای حفاظت از حریم هوایی کشور را صادر نمود.

در کویت، با توجه به تهدیدات موشک‌ها و پهپادهای ایرانی و حضور گسترده نیروهای آمریکایی، وزارت اوقاف اعلام کرد تنها نماز عشاء برگزار می‌شود و نماز تراویح در همه مساجد تا اطلاع ثانوی لغو شده است.

مجله اکونومیست گزارش داد که تاکنون ایران حدود 400 موشک بالستیک به پایگاه‌ها و اهداف آمریکایی کشورهای عربی شلیک کرده است، که در مقابل، حدود 800 موشک پاتریوت و تاد برای رهگیری آنها استفاده شده است. این آمار نگرانی‌ها درباره توانایی کشورهای خلیج‌فارس در دفاع طولانی‌مدت را افزایش داده است.

هم‌اکنون هشت کشور عربی، شامل کویت، عربستان، امارات، قطر، بحرین، عمان، اردن و عراق، از شنبه گذشته، تحت حملات ایران هستند، که با آغاز تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل علیه تهران و تررور رهبر همزمان شده است.

واکنش کشورهای عربی نیز متفاوت بود: الجزایر در بیانیه‌ای حمایت خود را از کشورهای عربی خلیج‌فارس اعلام کرد، اما ایران را محکوم نکرد و آمادگی خود برای تأمین گاز طبیعی مایع برای بحرین، کویت و در سطح وسیع‌تر برای اردن و مصر را اعلام نمود. مراکش از نخستین کشورهای مغرب که حمایت خود را از کشورهای خلیج‌فارس اعلام کرد.

در همین حال، یک مقام کنگره آمریکا گفت هزینه اولیه جنگ طبق برآورد پنتاگون حدود یک میلیارد دلار در روز است.

موشک‌ها و پهپادهای ایران، نگرانی کشورهای خلیج‌فارس، عربی و حتی غربی را افزایش داده است، و ۱۲ کشور با آمریکا برای میانجیگری و توقف جنگ آمریکا-اسرائیل با ایران تماس گرفته‌اند.

ایران، با وجود برتری هوایی آمریکا و اسرائیل، بر زمان و فرسایش نیروها و کاهش موجودی تسلیحات آمریکایی حساب می‌کند. نگرانی‌های آمریکا از کاهش موجودی مهمات واقعی است، اگرچه مقامات پنتاگون این موضوع را رد کرده‌اند. رویترز گزارش داد که شرکت‌های بزرگی مانند «لاکهید مارتین» و «آر‌تی‌اکس» برای افزایش تولید و جایگزینی مهمات مصرف‌شده در عملیات نظامی فراخوانده شده‌اند.

روزنامه تایمز هشدار داده است که این جنگ بسیار پرهزینه است، حتی برای بودجه عظیم دفاعی آمریکا که در سال ۲۰۲۶ حدود یک تریلیون دلار است.

انتهای پیام/