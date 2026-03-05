تماس تلفنی وزیر خارجه سریلانکا با عراقچی
کد خبر : 1758943
وزیر خارجه سریلانکا از گفتوگوی تلفنی خود با همتای ایرانی خبر داد.
به گزارش ایلنا، «ویجیتا هرات»، وزیر خارجه سریلانکا با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در پلتفرم ایکس از گفتوگوی با «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
هرات نوشت: «من با وزیر امور خارجه ایران، سید عباس عراقچی در مورد وضعیت به سرعت در حال تحول در خاورمیانه صحبت کردم».
وی افزود: «سریلانکا نگرانی عمیق خود را از تشدید خصومتها ابراز کرد و بر اهمیت گفتوگوی دیپلماتیک برای بازگرداندن صلح منطقهای تاکید کرد».