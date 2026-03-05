به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، ستاد کل ارتش فرانسه ‌اعلام کرد که به هواپیماهای آمریکایی اجازه استفاده از پایگاه‌های این کشور در خاورمیانه را داده است.

ستاد کل ارتش فرانسه اعلام کرد که حضور هواپیماهای آمریکایی در پایگاه‌های فرانسوی در خاورمیانه «به طور موقت» مجاز شده است.

این بیانیه خاطرنشان کرد که «این هواپیماها به حفاظت از شرکای ما در خلیج فارس کمک می‌کنند.»

