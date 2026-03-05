فرانسه:

به هواپیماهای آمریکایی اجازه استفاده از پایگاه‌های‌مان در خاورمیانه را می‌دهیم

ستاد کل ارتش فرانسه ‌اعلام کرد که به هواپیماهای آمریکایی اجازه استفاده از پایگاه‌های این کشور در خاورمیانه را داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، ستاد کل ارتش فرانسه ‌اعلام کرد که به هواپیماهای آمریکایی اجازه استفاده از پایگاه‌های این کشور در خاورمیانه را داده است.

ستاد کل ارتش فرانسه اعلام کرد که حضور هواپیماهای آمریکایی در پایگاه‌های فرانسوی در خاورمیانه «به طور موقت» مجاز شده است.

این بیانیه خاطرنشان کرد که «این هواپیماها به حفاظت از شرکای ما در خلیج فارس کمک می‌کنند.»

 

