آمریکا و یک کشور حوزه خلیج فارس درصدد خرید هواپیماهای رهگیر اوکراینی

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع خود گزارش داد که ایالات متحده و حداقل یک کشور دیگر خلیج فارس در حال مذاکره برای خرید هواپیماهای رهگیر اوکراینی برای استفاده در عملیاتی علیه ایران هستند.

این روزنامه به نقل از مقامات صنعتی اوکراین نوشت: «پنتاگون و حداقل یک دولت خلیج فارس در حال مذاکره برای خرید پهپادهای رهگیر اوکراینی برای مقابله با حملات پهپادی ایران هستند.»

یک مقام رسمی در کی‌یف، مذاکرات با پنتاگون را موضوعی «حساس» توصیف کرد.

