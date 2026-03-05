به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت ‌خارجه فرانسه اعلام کرد که «ژان نوئل بارو»،‌ وزیر خارجه این کشور با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفت‌وگوی تلفنی داشت.

بنا به بیانیه این وزارتخانه، بارو طی این گفت‌وگو خواستار کاهش تنش در ‌درگیری‌های فعلی شد‌.

این وزارتخانه اعلام کرد که بارو‌ «‌بر تعهد فرانسه به ثبات در خاورمیانه، کاهش تنش و از سرگیری گفتگوی دیپلماتیک فشرده، مطابق با قوانین بین‌المللی، تأکید مجدد کرده است».

بارو همچنین نگرانی خود را در مورد سرنوشت اتباع فرانسوی «بازداشت‌شده در ایران» ابراز کرد و خواستار آزادی فوری آن‌ها شد.

