هند استفاده نیروی دریایی آمریکا از بنادر این کشور در درگیری با ایران را تکذیب کرد

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، وزارت امور خارجه هند گزارش‌های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر استفاده نیروی دریایی آمریکا از بنادر هند در درگیری با ایران را تکذیب کرد.

وزارت امور خارجه هند اظهار داشت: «ادعاهای منتشر شده در کانال آمریکایی «وان آمریکا نیوز نتورک» مبنی بر استفاده نیروی دریایی آمریکا از بنادر هند، نادرست و گمراه‌کننده است. ما به شما در مورد این اظهارات بی‌اساس و ساختگی هشدار می‌دهیم.»

