خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هند استفاده نیروی دریایی آمریکا از بنادر این کشور در درگیری با ایران را تکذیب کرد

کد خبر : 1758809
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت ‌خارجه هند گزارش‌های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر استفاده نیروی دریایی آمریکا از بنادر هند در درگیری با ایران را تکذیب کرد.

وزارت امور خارجه هند گزارش‌های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر استفاده نیروی دریایی آمریکا از بنادر هند در درگیری با ایران را تکذیب کرد.

وزارت امور خارجه هند اظهار داشت: «ادعاهای منتشر شده در کانال آمریکایی «وان آمریکا نیوز نتورک» مبنی بر استفاده نیروی دریایی آمریکا از بنادر هند، نادرست و گمراه‌کننده است. ما به شما در مورد این اظهارات بی‌اساس و ساختگی هشدار می‌دهیم.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل