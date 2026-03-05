خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
استرالیا به خاورمیانه نیروی نظامی اعزام می‌کند

استرالیا به خاورمیانه نیروی نظامی اعزام می‌کند
کد خبر : 1758748
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر استرالیا، امروز -پنج‌شنبه- از اعزام واحدهای نظامی به خاورمیانه به عنوان یک اقدام احتیاطی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، ‌«آنتونی آلبانیزی»، نخست‌وزیر استرالیا، امروز -پنج‌شنبه- از اعزام واحدهای نظامی به خاورمیانه به عنوان یک اقدام احتیاطی خبر داد.

آلبانیزی در سخنرانی خود در پارلمان استرالیا گفت: «از استرالیایی‌هایی که برای کمک به شهروندان خود وارد شرایط خطرناکی می‌شوند، تشکر می‌کنم.»

این بیانیه چند روز پس از آن منتشر شد که ‌وزیر امور خارجه استرالیا، اعلام کرد که کشورش در هیچ عملیات نظامی علیه‌ ایران شرکت نخواهد کرد و در صورت تشدید درگیری‌ها، اعزام نیرو به خاورمیانه را منتفی دانست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
