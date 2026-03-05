هیچ تماسی میان مسکو و واشنگتن در خصوص ایران وجود ندارد

به گزارش ایلنا، «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر خارجه روسیه در گفت‌وگو با ریانووستی درباره برقراری تماس‌‎هایی بین روسیه و آمریکا در خصوص ایران گفت که به غیر از آنچه در عرصه‌های بین‌المللی و چندجانبه اتفاق می‌افتد و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و علنی شده، هیچ تماس دوجانبه هدفمندی به طور خاص در مورد این موضوع وجود ندارد.

پیشتر «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه در تماس تلفنی با «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد که حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل بوده و پیامدهای بسیار سنگینی برای ثبات و امنیت منطقه و کل جهان به دنبال دارد.

