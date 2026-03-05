ناتو موضع خود را درباره جنگ با ایران اعلام کرد
دبیرکل ناتو با اعلام عدم مشارکت این همپیمان در جنگ آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران، از اهداف خصمانه ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد.
ناتو از حمایت خود از حملات نظامی آمریکا به ایران خبر داده است. این موضوع را مارک روته، دبیرکل این همپیمانی، روز چهارشنبه در مصاحبهای با وبسایت خبری «نیوزمکس» آمریکا اعلام کرد.
روته گفت که اعضای ناتو بهطور گسترده از سیاستهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در زمینه مقابله با تواناییهای هستهای و موشکی ایران حمایت میکنند هرچند که برخی از رهبران اروپایی بهطور علنی این عملیات را مورد انتقاد قرار دادهاند. او افزود: «ناتو در عملیات نظامی مشارکت ندارد، اما همپیمانان بهطور گستردهای از اقدامات ترامپ حمایت میکنند و به آمریکا اجازه دادهاند تا به هدف خود در نابود کردن توان هستهای و موشکی ایران ادامه دهد.»
دبیرکل ناتو همچنین مدعی شد که کشورهای اروپایی نگرانیهای امنیتی زیادی درباره ایران دارند.