کاخ سفید: هیچ برنامهای برای استقرار نیروی زمینی در ایران وجود ندارد
در حالی که تنشها بین وزیران خارجه و جنگ آمریکا درباره احتمال استقرار نیروهای آمریکایی در ایران در حال افزایش است، کاخ سفید تأکید کرده که هیچ برنامهای در اینباره در حال حاضر وجود ندارد، اما گزینههای نظامی همچنان روی میز است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال حاضر هیچ برنامهای برای استقرار نیروهای زمینی آمریکایی در ایران وجود ندارد.
وی در کنفرانس خبری خود گفت: «آنها بخشی از برنامه این عملیات در حال حاضر نیستند.»
او ادامه داد: «اما قطعا من هیچ گزینه نظامی را به نمایندگی از رئیسجمهور یا فرمانده ارشد نیروهای مسلح ایالات متحده رد نمیکنم، و رئیسجمهور هم بهطور منطقی این کار را برای خود انجام نمیدهد.»
لیوت افزود: «من میدانم که بسیاری از رهبران قبلی تمایل داشتند که برخی گزینهها را از میز خارج کنند بدون اینکه به طور کامل درک کنند که اوضاع چگونه ممکن است پیش برود. بنابراین، دوباره تأکید میکنم که این بخشی از برنامه فعلی نیست، اما من هیچ گزینهای را که در برابر رئیسجمهور قرار دارد حذف نمیکنم.»
بر اساس گزارشهای رسانهای از جمله «میدل ایست آی»، منابع خبری از سه مقام سابق آمریکایی و یک مقام ارشد منطقهای که از نزدیک در جریان امور بودند، تأیید کردهاند که تنشها بین پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، در مورد رویکرد ایالات متحده در جنگ با ایران در حال افزایش است.
این منابع گفتهاند که روبیو و هگست بر سر این موضوع که آیا ایالات متحده باید به درخواست اسرائیل نیروهایی را به ایران اعزام کند یا نه، دچار اختلاف شدید هستند. هگست از این رویکرد حمایت میکند، در حالی که روبیو به شدت از گرفتار شدن ایالات متحده در یک جنگ طولانیمدت هشدار میدهد.