به گزارش ایلنا، حزب‌الله لبنان امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که در واکنش به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان، دو پایگاه نظامی این رژیم را هدف قرار داده است.

در بیانیه این جنبش آمده است که رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۴ امروز، پایگاه «تل هشومیر» در جنوب‌شرق تل آویو را با استفاده از چند فروند پهپاد انتحاری هدف قرار داده‌اند. بنا بر اعلام حزب‌الله، این پایگاه در فاصله حدود ۱۲۰ کیلومتری از مرز لبنان قرار دارد.

حزب‌الله همچنین در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که به‌طور همزمان پایگاه دریایی اسرائیل در شهر حیفا را نیز با پهپادهای انتحاری هدف قرار داده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان دو طرف در پی حملات متقابل طی روزهای اخیر به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

