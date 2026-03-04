تأکید شیخ الازهر بر همگرایی کشورهای عربی و اسلامی برای حفظ ثبات منطقه

شیخ الازهر در بیانیه‌ای رسمی، بر ضرورت همگرایی کشورهای عربی و اسلامی برای حفظ ثبات منطقه تأکید کرد.

«احمد الطیب» شیخ الازهر در بیانیه‌ای رسمی، بر ضرورت همگرایی کشورهای عربی و اسلامی برای حفظ ثبات منطقه تأکید کرد.

الطیب در تماس تلفنی با «حمد بن عیسى آل خلیفه» پادشاه بحرین، اعلام کرد که مرحله کنونی نیازمند هم‌افزایی و همکاری کشورهای عربی و اسلامی برای حفظ وحدت سرزمین‌ها و جلوگیری از گسترش تنش‌هاست.

شیخ الازهر در بیانیه خود خواستار توقف فوری جنگ در منطقه و جلوگیری از ادامه ریخته شدن خون غیرنظامیان شد.

وی در ادامه از جامعه بین‌المللی خواست برای برقراری صلح در خاورمیانه و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری‌ها مداخله کند.

همچنین از همه طرف‌ها خواسته شد خویشتنداری نشان دهند، عقلانیت و حکمت را در پیش بگیرند و بدون تأخیر به میز گفت‌وگو و مذاکره بازگردند.

 

 

 

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
