تأکید شیخ الازهر بر همگرایی کشورهای عربی و اسلامی برای حفظ ثبات منطقه

به گزارش ایلنا، «احمد الطیب» شیخ الازهر در بیانیه‌ای رسمی، بر ضرورت همگرایی کشورهای عربی و اسلامی برای حفظ ثبات منطقه تأکید کرد.

الطیب در تماس تلفنی با «حمد بن عیسى آل خلیفه» پادشاه بحرین، اعلام کرد که مرحله کنونی نیازمند هم‌افزایی و همکاری کشورهای عربی و اسلامی برای حفظ وحدت سرزمین‌ها و جلوگیری از گسترش تنش‌هاست.

شیخ الازهر در بیانیه خود خواستار توقف فوری جنگ در منطقه و جلوگیری از ادامه ریخته شدن خون غیرنظامیان شد.

وی در ادامه از جامعه بین‌المللی خواست برای برقراری صلح در خاورمیانه و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری‌ها مداخله کند.

همچنین از همه طرف‌ها خواسته شد خویشتنداری نشان دهند، عقلانیت و حکمت را در پیش بگیرند و بدون تأخیر به میز گفت‌وگو و مذاکره بازگردند.

