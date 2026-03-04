تأکید شیخ الازهر بر همگرایی کشورهای عربی و اسلامی برای حفظ ثبات منطقه

تأکید شیخ الازهر بر همگرایی کشورهای عربی و اسلامی برای حفظ ثبات منطقه
به گزارش ایلنا، «احمد الطیب» شیخ الازهر در بیانیهای رسمی، بر ضرورت همگرایی کشورهای عربی و اسلامی برای حفظ ثبات منطقه تأکید کرد.
الطیب در تماس تلفنی با «حمد بن عیسى آل خلیفه» پادشاه بحرین، اعلام کرد که مرحله کنونی نیازمند همافزایی و همکاری کشورهای عربی و اسلامی برای حفظ وحدت سرزمینها و جلوگیری از گسترش تنشهاست.
شیخ الازهر در بیانیه خود خواستار توقف فوری جنگ در منطقه و جلوگیری از ادامه ریخته شدن خون غیرنظامیان شد.
وی در ادامه از جامعه بینالمللی خواست برای برقراری صلح در خاورمیانه و جلوگیری از گسترش دامنه درگیریها مداخله کند.
همچنین از همه طرفها خواسته شد خویشتنداری نشان دهند، عقلانیت و حکمت را در پیش بگیرند و بدون تأخیر به میز گفتوگو و مذاکره بازگردند.