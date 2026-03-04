آنکارا ادعا کرد؛ ناتو یک موشک ‌را که به سمت حریم هوایی ترکیه در حرکت بود، منهدم کرد

به گزارش ایلنا به نقل الز الجزیره، آنکارا ادعا کرد که ناتو یک موشک ‌را که به سمت حریم هوایی ترکیه در حرکت بود، منهدم کرد.

دفتر ریاست جمهوری ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که سامانه‌های دفاع هوایی ناتو یک موشک را که از سمت ایران به سمت حریم هوایی این کشور در حرکت بود، سرنگون کردند.

‌دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای ادعا کرد: «موشکی که از ایران شلیک شده بود و با عبور از حریم هوایی عراق و سوریه، از منطقه هاتای به سمت حریم هوایی ما در حرکت بود، توسط سامانه‌های دفاع هوایی ناتو منهدم شد.»

در این بیانیه آمده است که قطعه‌ای از یک موشک در منطقه‌ای باز در جنوب ترکیه سقوط کرده و هیچ تلفات یا جراحاتی گزارش نشده است.

