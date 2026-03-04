سفارت ایالات متحده در قطر:
شهروندان آمریکا همین حالا خارج شوند
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سفارت آمریکا در قطر از اتباع آمریکایی در این کشور خلیج فارس خواسته است که «همین حالا آنجا را ترک کنند».
در تاریخ ۳ مارس، وزارت امور خارجه به کارمندان غیر اضطراری دولت آمریکا و اعضای خانوادههایشان دستور داد تا به دلیل تهدید درگیری مسلحانه، قطر را ترک کنند.
سفارت آمریکا از شهروندان این کشور در قطر در صورت ایمن بودن وضعیت، باید همین حالا قطر را ترک کنند.
این در حالی است که حریم هوایی و مسیرهای دریایی قطر همچنان بسته است.