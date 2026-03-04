به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌اعلام کرد بر اساس تجزیه و تحلیل آخرین تصاویر ماهواره‌ای موجود، ‌هیچ آسیبی به تأسیسات حاوی مواد هسته‌ای در ایران به چشم نمی‌خورد.

این بیانیه افزود که در حال حاضر هیچ خطر انتشار مواد رادیواکتیو وجود ندارد.

‌این بیانیه افزود: «در نزدیکی سایت هسته‌ای اصفهان، آسیب‌ به دو ساختمان قابل مشاهده است. پس از گزارش‌های قبلی مبنی بر آسیب به ورودی‌ها، هیچ ضربه دیگری در نطنز مشاهده نشده و هیچ ضربه‌ای به سایر سایت‌های هسته‌ای از جمله نیروگاه هسته‌ای بوشهر وارد نشده است».

این بیانیه بر درخواست مدیرکل نهاد هسته‌ای سازمان ملل ‌در رابطه با خویشتن‌داری حداکثری برای جلوگیری از هرگونه خطر حادثه انتشار تشعشعات تاکید کرد.

