به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «پدرو سانچز»، نخست‌وزیر اسپانیا، گفت که موضع دولتش بر ضد جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران است.

وی افزود که مردم اسپانیا مخالف «این فاجعه» هستند.

وی گفت که حمله سال ۲۰۰۳ به عراق منجر به جهانی ناامن‌تر شده است و جنگ علیه ایران منجر به نظم بین‌المللی عادلانه‌تر، محیط زیست سالم‌تر یا زندگی بهتر برای مردم عادی نخواهد شد.

سانچز گفت که بحران کنونی «نحوه شروع فجایع بزرگ بشریت» است.

وی افزود که دولت‌ها نباید «با سرنوشت میلیون‌ها نفر رولت روسی بازی کنند».

