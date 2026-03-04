به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که به پرسنل غیرضروری کنسولگری‌های کراچی و لاهور پاکستان دستور داده است که به همراه خانواده‌هایشان کشور را ترک کنند.

تخلیه این پرسنل پس از آن صورت می‌گیرد که در جریان اعتراض روز یکشنبه در مقابل کنسولگری ایالات متحده در کراچی ۱۰ نفر کشته و ۶۰ نفر زخمی شدند.

در مجموع، ۲۴ نفر در سراسر کشور در درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی کشته شدند.

