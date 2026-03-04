واکنش ترامپ به احتمال انصراف تیم ملی ایران از جام جهانی

به گزارش ایلنا، نسخه بعدی جام جهانی برای اولین بار با میزبانی سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد.

گمانه‌زنی‌های زیادی درباره عدم مشارکت تیم ملی ایران در این دوره از جام جهانی به دلیل تنش‌های سیاسی و جنگ در حال وقوع بین آمریکا و ایران مطرح شده است.

قرعه‌کشی جام جهانی، ایران را در گروه هفتم با تیم‌های مصر، نیوزیلند و بلژیک قرار داده است.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، پس از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی که به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی منجر شد، اعلام کرد: «بعد از این حمله، به‌طور قطع امید زیادی برای حضور در جام جهانی نداریم.»

در اولین واکنش به احتمال انصراف تیم ملی ایران، دونالد ترامپ به سایت "پولیتیکو" گفت: «اصلا برایم مهم نیست که ایران در جام جهانی شرکت کند یا نه.»

او مدعی شد: «فکر می‌کنم ایران یک کشور شکست‌خورده است و به زودی دچار فروپاشی خواهد شد.»

تیم ملی ایران قرار است در تاریخ 15 ژوئن در لس‌آنجلس به مصاف نیوزیلند برود و سپس در تاریخ 21 ژوئن در همان شهر با بلژیک دیدار کند. دیدار سوم ایران با مصر نیز قرار است در تاریخ 26 ژوئن در شهر سیاتل برگزار شود.

