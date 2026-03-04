واکنش ترامپ به احتمال انصراف تیم ملی ایران از جام جهانی

واکنش ترامپ به احتمال انصراف تیم ملی ایران از جام جهانی
رئیس‌جمهور آمریکا درباره احتمال انصراف تیم ملی ایران از شرکت در مسابقات جام جهانی 2026 صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، نسخه بعدی جام جهانی برای اولین بار با میزبانی سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد.

گمانه‌زنی‌های زیادی درباره عدم مشارکت تیم ملی ایران در این دوره از جام جهانی به دلیل تنش‌های سیاسی و جنگ در حال وقوع بین آمریکا و ایران مطرح شده است.

قرعه‌کشی جام جهانی، ایران را در گروه هفتم با تیم‌های مصر، نیوزیلند و بلژیک قرار داده است.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، پس از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی که به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی منجر شد، اعلام کرد: «بعد از این حمله، به‌طور قطع امید زیادی برای حضور در جام جهانی نداریم.»

در اولین واکنش به احتمال انصراف تیم ملی ایران، دونالد ترامپ به سایت "پولیتیکو" گفت: «اصلا برایم مهم نیست که ایران در جام جهانی شرکت کند یا نه.»

او مدعی شد: «فکر می‌کنم ایران یک کشور شکست‌خورده است و به زودی دچار فروپاشی خواهد شد.»

تیم ملی ایران قرار است در تاریخ 15 ژوئن در لس‌آنجلس به مصاف نیوزیلند برود و سپس در تاریخ 21 ژوئن در همان شهر با بلژیک دیدار کند. دیدار سوم ایران با مصر نیز قرار است در تاریخ 26 ژوئن در شهر سیاتل برگزار شود.

