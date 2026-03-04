حملات پهپادی به پایگاههای آمریکایی در عراق؛ اسرائیل مواضع الحشد الشعبی را در بغداد هدف قرار داد
اسرائیل بامداد امروز با انجام چندین حمله هوایی به پایگاههای الحشد الشعبی در استان المثنی و جنوب بغداد، مناطق مختلفی از عراق را هدف قرار داد. این حملات، به گفته منابع محلی با انفجارهای شدیدی همراه بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، گزارشها و ویدیوهایی که منتشر شده، نشان میدهد که اسرائیل حملات هوایی گستردهای به چندین منطقه در عراق انجام داده که این حملات با انفجارهای شدیدی همراه بوده است. گفته میشود که اسرائیل حملاتی به استان المثنی در جنوب عراق و پایگاههای الحشد الشعبی در جنوب بغداد انجام داده است. به گفته یک منبع آگاه در گروه کتائب حزبالله، یکی از حملات هوایی به پایگاه جرف النصر انجام شده که پیش از این نیز چندین بار هدف حملات قرار گرفته بود.
منابع دیگر گزارش دادهاند که این حملات تنها به آسیبهای مادی منتهی شده است، اما همچنین اخبار از کشته و زخمی شدن تعدادی در استانهای القائم، دیاله و السماوه حکایت دارد.
حملات هوایی و موشکی اسرائیل به مناطقی همچون استانهای الأنبار و دیاله نیز صورت گرفته که در آنجا مقرهای گروههای الحشد الشعبی و عصائب اهل الحق مستقر هستند. در استان بابل و منطقه جرف النصر هم صدای انفجارهایی به گوش رسیده، اما مقامات هنوز اطلاعات دقیقی از ماهیت این انفجارها اعلام نکردهاند.
گروههای «مقاومت اسلامی در عراق»، از جمله کتائب حزبالله، اعلام کردهاند که اگر تنشها ادامه یابد، در جنگ مستقیم شرکت خواهند کرد. این گروهها همچنین مسئولیت حملات اخیر به پایگاههای آمریکایی در عراق با استفاده از پهپادها را بر عهده گرفتهاند.
در حین این حملات، نیروهای امنیتی عراق موفق شدند ۹ موشک و سکوی پرتاب آماده برای حمله به فرودگاه بغداد کشف و ضبط کنند. فرودگاه بغداد که پیشتر میزبان نیروهای آمریکایی بوده، هدف این حملات قرار گرفت.
علاوه بر این، حملات هوایی به سلیمانیه، دومین شهر بزرگ اقلیم کردستان عراق، نیز گزارش شده است. این حملات که مشخص نیست موشکی بوده یا از طریق پهپاد انجام شده، در نزدیکی ساختمان دفتر سازمان ملل صورت گرفت. همچنین، مناطقی در اقلیم کردستان که نیروهای آمریکایی در آنجا حضور دارند، هدف حملات پهپادی قرار گرفتهاند که بیشتر آنها توسط سیستمهای دفاعی دفع شدهاند.
در روز سهشنبه، یک اردوگاه که میزبان نیروهای کرد ایرانی و خانوادههایشان در اقلیم کردستان بود، هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
این حملات و تنشها، وضعیت بحرانی و پیچیدهای را در روابط منطقهای و جهانی و همچنین امنیت داخلی عراق بهوجود آورده است که روز به روز پیچیدهتر میشود.