دیدهبان هستهای سازمان ملل: خسارات به تاسیسات نطنز پیامد پرتویی نداشته است
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرس، دیدهبان هستهای سازمان ملل اعلام کرد که سایت هستهای نطنز ایران آسیبهایی دیده است، هرچند «هیچ پیامد رادیولوژیکی» نداشته است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی طی بیانیهای اعلام کرد که این آسیبها بر «ساختمانهای ورودی» به بخش زیرزمینی این سایت اتمی متمرکز بودهاند.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی افزود: «انتظار نمیرود که هیچگونه اثرات پرتوزایی ناشی از هدف قرار دادن تأسیسات غنیسازی نطنز رخ دهد.»