پاریس:
فرانسه آماده است از شرکای خود دفاع کند
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ژان نوئل بارو»، وزیر خارجه فرانسه، گفت که کشورش فرانسه آماده است در صورت درخواست کمک از شرکای خود پس از حملات تلافیجویانه ایران، از آنها دفاع کند.
وی گفت که کشورش حق مداخله را برای خود محفوظ میدارد.
بارو گفت: «این جنگ... تعدادی از کشورهای منطقه را به درگیریای میکشاند که ما با آنها روابط، توافقات دفاعی و منافعی از جمله پایگاههای نظامی داریم.»
وی افزود که جتهای جنگنده رافال فرانسه عملیات هوایی را برای تأمین امنیت آسمان پایگاههای فرانسه در منطقه انجام دادهاند.