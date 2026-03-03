پاریس:

فرانسه آماده است از شرکای خود دفاع کند

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ژان نوئل بارو‌»، وزیر خارجه فرانسه، گفت که کشورش فرانسه آماده است در صورت درخواست کمک از شرکای خود پس از حملات تلافی‌جویانه ایران، از آنها دفاع کند.

وی گفت که کشورش حق مداخله را برای خود محفوظ می‌دارد.

بارو گفت: «این جنگ... تعدادی از کشورهای منطقه را به درگیری‌ای می‌کشاند که ما با آنها روابط، توافقات دفاعی و منافعی از جمله پایگاه‌های نظامی داریم.»

وی افزود که جت‌های جنگنده رافال فرانسه عملیات هوایی را برای تأمین امنیت آسمان پایگاه‌های فرانسه در منطقه انجام داده‌اند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
نمونه گیری در منزل