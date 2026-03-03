چاک شومر:
از جنگهای بیپایان در خاورمیانه به ستوه آمدهایم
رهبر اقلیتهای مجلس سنای آمریکا خاطرنشان کرد که مردم این کشور فارغ از هر نگاه و رویکرد سیاسی از جنگهای بیپایان در غرب آسیا خسته شدهاند.
به گزارش ایلنا، «چاک شومر» رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا در اظهاراتی به تجاوز وحشیانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به ایران واکنش نشان داد و تاکید کرد که جنگ با ایران، آن چیزی نیست که مردم آمریکا میخواهند.
وی با اشاره به کشته و زخمی شدن نیروهای آمریکایی در جریان این جنگ اظهار داشت: «رئیس جمهور ترامپ میگوید که حتی تلفات بیشتری نیز خواهیم داشت. این چیزی نیست که آمریکاییها میخواهند. مردم خواهان رسیدگی به افزایش هزینههای زندگی و معیشت هستند که به آنها فشار آورده است».
شومر ادامه داد: «صرف نظر از اینکه دموکرات، جمهوریخواه یا مستقل هستید و یا حتی اگر به سیاست توجه نداشته باشید، تقریبا همه روی یک چیز توافق دارند؛ ما از جنگهای بیپایان در خاورمیانه خسته شده و به ستوه آمدهایم».