خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چاک شومر:

از جنگ‌های بی‌پایان در خاورمیانه به ستوه آمده‌ایم

کد خبر : 1758011
لینک کوتاه کپی شد.

رهبر اقلیت‌های مجلس سنای آمریکا خاطرنشان کرد که مردم این کشور فارغ از هر نگاه و رویکرد سیاسی از جنگ‌های بی‌پایان در غرب آسیا خسته شده‌اند.

به گزارش ایلنا، «چاک شومر» رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا در اظهاراتی به تجاوز وحشیانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به ایران واکنش نشان داد و تاکید کرد که جنگ با ایران، آن چیزی نیست که مردم آمریکا می‌خواهند.

وی با اشاره به کشته و زخمی شدن نیروهای آمریکایی در جریان این جنگ اظهار داشت: «رئیس جمهور ترامپ می‌گوید که حتی تلفات بیشتری نیز خواهیم داشت. این چیزی نیست که آمریکایی‌ها می‌خواهند. مردم خواهان رسیدگی به افزایش هزینه‌های زندگی و معیشت هستند که به آنها فشار آورده است».

شومر ادامه داد: «صرف نظر از اینکه دموکرات، جمهوری‌خواه یا مستقل هستید و یا حتی اگر به سیاست توجه نداشته باشید، تقریبا همه روی یک چیز توافق دارند؛ ما از جنگ‌های بی‌پایان در خاورمیانه خسته شده‌ و به ستوه آمده‌ایم».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل