معاون ترامپ: عملیات علیه ایران همانند حمله به عراق و افغانستان نخواهد بود

به گزارش ایلنا، جیمز دی‌ونس، معاون دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفت: آنچه این بار متفاوت است این است که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به وضوح تعریف کرده که چه هدفی را دنبال می‌کند.

او خاطرنشان کرد: من این را قبل از شروع حملات به ایران گفتم و دوباره تکرار می‌کنم؛ به هیچ‌وجه ممکن نیست که ترامپ اجازه دهد آمریکا وارد یک درگیری چندساله شود بدون آنکه چشم‌انداز روشنی برای پایان آن وجود داشته باشد یا هدف مشخصی تعریف شده باشد.

ونس افزود: ترامپ تا زمانی که اطمینان حاصل نکند ایران هرگز به سلاح هسته ای دست نخواهد یافت، آرام نخواهد گرفت. هدف ما جلوگیری از ساخت بمب هسته ای توسط ایران است، صرف نظر از اینکه چه اتفاقی برای این کشور می افتد.

انتهای پیام/