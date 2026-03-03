حزب الله لبنان: پایگاه هوایی «رامات دیوید» را با انبوهی پهپاد هدف قرار دادیم
حزب الله لبنان اعلام کرد که سایتهای رادار و اتاقهای کنترل پایگاه هوایی «رامات دیوید» در شمال سرزمین های اشغالی فلسطین با انبوهی از پهپادها توسط رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان هدف قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، حزب الله لبنان در بیانیه ای افزود: حمله ما به پایگاه هوایی رامات دیوید در پاسخ به حملات رژیم اسرائیل انجام شد که حومه بیروت و دهها شهر و شهرک لبنان را هدف قرار داد.
حزبالله لبنان افزود که مقاومت اسلامی به دفاع از سرزمین و مردم خود متعهد است، خصوصا" با توجه به تجاوزات و جنایات دشمن صهیونیستی.
در این بیانیه آمده است: برخلاف دشمن که غیرنظامیان را هدف قرار می دهد، پاسخ مقاومت، پایگاههای نظامی را هدف قرار داد و این کمترین کاری است که میتوانیم برای بازدارندگی آنها و جلوگیری از ادامه اهداف خطرناکشان علیه لبنان انجام دهیم.
پیشتر حزب الله لبنان بامداد سه شنبه با صدور بیانیه ای، بصورت رسمی از ورود خود با جنگ با رژیم اسرائیل خبر داد و پس از حمله پهپادی به شمال سرزمین های اشغالی افزود: بارها هشدار داده ایم که تجاوز بدون پاسخ نمی تواند ادامه یابد و آنچه لازم است پایان دادن به تجاوز است.
حزب الله، حمله به پادگان های نظامی رژیم غاصب صهیونیستی در پاسخ به حملات دشمن صهیونیستی به لبنان را عملی دفاعی و حق قانونی دانسته بود.