حمله مقاومت اسلامی عراق به پایگاه‌های آمریکا

حمله مقاومت اسلامی عراق به پایگاه‌های آمریکا
منابع عراقی از آغاز حملات مقاومت اسلامی این کشور به پایگاه‌های آمریکا در اقلیم کردستان عراق خبر دادند.

به گزارش ایلنا، مقاومت اسلامی عراق پایگاه‌های آمریکا در اربیل را هدف حمله قرار داد.

مقاومت اسلامی عراق همچنین حمله به پایگاه‌های آمریکا در عراق و اردن را آغاز کرد.

در همین ارتباط فرماندهی عملیات گردان‌های حزب‌الله عراق بعد از ظهر شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد در پاسخ به تجاوزات آمریکا، به زودی پایگاه‌های این کشور در منطقه را هدف حملات خود قرار خواهد داد.

از سوی دیگر شیخ اکرم الکعبی دبیرکل جنبش النجباء عراق با انتشار بیانیه‌ای ضمن تسلیت به مناسبت شهادت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، خطاب به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اظهاراتی تند و تهدیدآمیز مطرح کرد.

وی در این بیانیه با استناد به آیاتی از قرآن، این حادثه را به امام مهدی (عج)، امت اسلامی و «آزادگان جهان» تسلیت گفت و اعلام کرد دل‌ها از این واقعه «آکنده از اندوه و خشم» است.

الکعبی در ادامه، ترامپ را «تاجر جنگ‌ها» و «دشمن صلح و انسانیت» توصیف کرد و گفت که وی مسوول ریخته شدن خون «مرجعی بزرگ از مراجع امت اسلامی» و جمعی از علما و اعضای خانواده او است.

به گزارش ایرنا، در حالی که ایران وارد مذاکرات جدی با آمریکا شده بود، صبح ۹ اسفند، آمریکا و رژیم صهیونیستی همانند دوره گذشته و بدون توجه به مذاکرات، به خاک ایران تجاوز و به چندین نقطه در شهرهای مختلف حمله کردند.

در حالی که جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با آمریکا گامی برای ایجاد شفافیت درباره صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای کشورمان برداشته بود، تجاوز دوباره آمریکا و رژیم صهیونیستی، روندی تکراری و در عین حال فریبنده را در عرصه روابط بین‌الملل به تصویر کشید.

در پی حملات روز شنبه رژیم صهیونیستی و آمریکا، حضرت آیت الله خامنه ای به شهادت رسیدند.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
