ناتو: هیچ برنامهای برای مشارکت در جنگ علیه ایران نداریم
کد خبر : 1757911
دبیرکل ناتو اعلام کرد که این ائتلاف هیچ برنامهای برای مشارکت در درگیریها علیه ایران ندارد، اذعان کرد که آمریکا نتوانسته توان نظامی ایران را کاهش دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مارک روته، دبیرکل ناتو، اعلام کرد که این ائتلاف هیچ برنامهای برای مشارکت در درگیریها علیه ایران ندارد.
روته با این ادعا که اقدام نظامی ترامپ علیه ایران بسیار مهم بوده و عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل نقش کلیدی در تضعیف توانایی ایران برای دستیابی به فناوری هستهای و موشکی بالیستیک دارد، گفت که به نظر نمیرسد که آمریکا توان نظامی ایران را کاهش داده باشد.