به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مارک روته، دبیرکل ناتو، اعلام کرد که این ائتلاف هیچ برنامه‌ای برای مشارکت در درگیری‌ها علیه ایران ندارد.

روته با این ادعا که اقدام نظامی ترامپ علیه ایران بسیار مهم بوده و عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل نقش کلیدی در تضعیف توانایی ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای و موشکی بالیستیک دارد، گفت که به نظر نمی‌رسد که آمریکا توان نظامی ایران را کاهش داده باشد.

