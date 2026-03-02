اردوغان: ترکیه در کنار مردم ایران است، تلاش برای آتش‌بس ادامه دارد

اردوغان: ترکیه در کنار مردم ایران است، تلاش برای آتش‌بس ادامه دارد
رئیس‌جمهور ترکیه تأکید کرد که این کشور در کنار مردم ایران در بحران کنونی قرار دارد و آماده است تا تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای برقراری آتش‌بس در ایران افزایش دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رجب طیب ارودغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اعلام کرد که کشورش در تلاش است تا تماس‌های دیپلماتیک خود را در تمام سطوح افزایش دهد تا آتش‌بس در ایران برقرار شود و آرامش در این کشور برقرار شود.

وی همچنین افزود که ترکیه در این بحران، دردها و رنج‌های مردم ایران را احساس می‌کند و در کنار آن‌ها قرار دارد.

 

