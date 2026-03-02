گروسی خواستار از سرگیری دیپلماسی شد
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت که دیپلماسی باید برای یافتن یک راهحل پایدار در مورد برنامه هستهای ایران از سر گرفته شود.
گروسی در ژنو به خبرنگاران گفت: «ما امیدواریم که این روند یا یک روند دیپلماتیک از سر گرفته شود - باید از سر گرفته شود.»
رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت که پس از پایان جنگ، باید در مورد یک راهحل «طولانی و پایدار» برای ایجاد حس پیشبینیپذیری برای ایران و کشورهای همسایه بحث شود.