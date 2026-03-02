خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گروسی‌ خواستار از سرگیری دیپلماسی شد
کد خبر : 1757797
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت که دیپلماسی باید برای یافتن یک راه‌حل پایدار در مورد برنامه هسته‌ای ایران از سر گرفته شود.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت که دیپلماسی باید برای یافتن یک راه‌حل پایدار در مورد برنامه هسته‌ای ایران از سر گرفته شود.

گروسی در ژنو به خبرنگاران گفت: «ما امیدواریم که این روند یا یک روند دیپلماتیک از سر گرفته شود - باید از سر گرفته شود.»

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که پس از پایان جنگ، باید در مورد یک راه‌حل «طولانی و پایدار» برای ایجاد حس پیش‌بینی‌پذیری برای ایران و کشورهای همسایه بحث شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل